Bayer adota novo modelo operacional e corta cargos gerenciais na Alemanha

A Bayer vai adotar um novo modelo operacional para tornar a empresa mais ágil e melhorar significativamente seu desempenho, anunciou na quarta-feira, 17, a companhia. O modelo, chamado Dynamic Shared Ownership (DSO), vai reduzir hierarquias, eliminar burocracias, simplificar estruturas e acelerar os processos de tomada de decisão, segundo a Bayer.

A empresa disse que essa reestruturação, que vai resultar em demissões na Alemanha, é uma resposta aos desafios que a companhia vem enfrentando e tem como objetivo tornar a Bayer competitiva novamente e abrir caminho para um crescimento sustentável.

“A Bayer está atualmente em uma situação difícil por várias razões. Para fazer melhorias rápidas e sustentáveis em nosso desempenho operacional e em nossa margem de manobra, são necessárias medidas abrangentes”, disse em comunicado Heike Prinz, membro do conselho de administração e diretora de Trabalho da Bayer. “Queremos colocar a Bayer de volta no caminho do sucesso rapidamente.”

O órgão que representa os funcionários disse que concordou, com pesar, com os cortes previstos, já que as medidas em andamento não têm sido suficientes para melhorar a situação econômica da empresa. “Nas negociações com o empregador, no entanto, conseguimos tornar os próximos cortes de empregos tão socialmente responsáveis quanto possível”, disse Heike Hausfeld, presidente do Conselho Central de Trabalhadores da Bayer. “Também conseguimos garantir que a segurança geral no emprego seja prorrogada por mais um ano, até o fim de 2026.”

De acordo com o Comitê Executivo do Grupo Bayer, os cargos gerenciais serão bastante afetados. “Isso é algo extremamente doloroso para nós, mas não há uma alternativa viável nas circunstâncias atuais”, disse a presidente do comitê, Barbara Gansewendt. “No entanto, garantimos que os funcionários cujos empregos serão eliminados sob o novo sistema receberão não apenas uma indenização atraente nas condições de mercado, mas também suporte e tempo necessários para orientação pessoal, a fim de encontrar um novo emprego o mais rápido possível.”

Os cortes devem ser implementados rapidamente nos próximos meses e concluídos, no máximo, até o fim de 2025.

De acordo com os princípios do novo modelo operacional, a implementação será em grande parte descentralizada, o que significa que seu alcance não pode ser quantificado por enquanto, disse a Bayer.

A companhia emprega atualmente cerca de 22,2 mil pessoas na Alemanha.

