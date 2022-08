Bauermann vê Santos preparado para vencer como visitante

admin3 06/08/2022 - 15:00 Compartilhe

Depois de cumprir suspensão no empate em 2 a 2 diante do Fluminense na última segunda-feira (1), na Vila Belmiro, o zagueiro Eduardo Bauermann retorna ao Santos no duelo com o Coritiba, nesta segunda (8), às 20h, no Couto Pereira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022.

A partida diante do Coxa será a primeira de uma sequência de duas partidas fora de casa, já que a equipe santista visita o América-MG no próximo dia 14. E para subir na tabela do torneio nacional, o Santos FC precisará melhorar o desempenho longe da Vila Belmiro, afinal, conquistou apenas um triunfo (contra o Juventude) no primeiro turno.

-Sabemos que na Vila temos a força maior da nossa torcida, que sempre nos ajuda. E fora de casa não tivemos muitos êxitos no primeiro turno, mas agora estamos focados e mais preparados para ganhar fora de casa também. A gente sabe que o desempenho dentro de campo é resultado do que fazemos nos treinos e os últimos dois jogos foram uma prova disso, pois tivemos uma melhora. Estamos preparados para fazer bons jogos e as vitórias vão vir – disse Bauermann.

O Santos vai fazer cinco dos próximos sete jogos como visitante.