Bauermann questiona pênalti do Palmeiras e lamenta situação do Santos no Paulista

Em situação delicadíssima no Campeonato Paulista, o Santos vai para a última rodada da primeira fase com risco de rebaixamento ao perder para o Palmeiras por 1 a 0, na noite deste domingo, no Allianz Parque. Após a derrota, o zagueiro Eduardo Bauermann mostrou confiança na permanência do time da Vila Belmiro na elite do futebol estadual.

“Sabemos que nós trouxemos essa pressão para cima de nós, que é resultado do nosso trabalho. Não foi suficiente tudo o que fizemos até aqui. Com uma camisa dessas, temos que estar sempre disputando lá em cima. Pode ter a certeza de que daremos a volta por cima”, declarou o defensor.

Bauermann aproveitou também para exaltar o trabalho que vem sendo desenvolvido por Fabián Bustos e alfinetou a vitória do Palmeiras, conquistada após um pênalti convertido por Raphael Veiga. Velázquez acabou sendo expulso após acertar o zagueiro Kuscevic dentro da área.

“A curto prazo, toda mudança é difícil. A gente entendeu a ideia de jogo do nosso treinador, fizemos um belo jogo apesar do resultado, sabemos que é difícil jogar aqui, suportar a pressão deles, e conseguimos. Eles conseguiram o resultado em um lance duvidoso, mas esse trabalho vai dar resultado com o tempo”, completou.

O próximo desafio do Santos será contra a Ferroviária, em jogo a ser realizado nesta quarta-feira, às 19h, na Arena da Fonte Luminosa, pela décima rodada do Paulistão.

