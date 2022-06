Bauermann ignora tropeço e vê Santos ‘preparado para ganhar os dois clássicos’

O Santos tinha tudo para estar comemorando uma boa vitória sobre o Red Bull Bragantino após abrir 2 a 0 no marcador. Mas acabou não conseguindo sustentar o resultado e cedeu o empate por 2 a 2 na Vila Belmiro. Foi o quinto jogo como mandante sem vitória e agora a equipe se prepara para dois clássicos na casa do Corinthians. O zagueiro Eduardo Bauermann minimiza mais um tropeço local e prevê que a equipe está preparado para ganhar as duas na Neo Química Arena.

“Nosso time está preparado para o clássico e tenho certeza que faremos dois grandes jogos e sairemos com o resultado positivo nos dois jogo”, afirmou o defensor, referindo-se ao encontro de quinta-feira pela ida das oitavas da Copa do Brasil e depois no domingo, pelo Brasileirão.





O experiente zagueiro Maicon está fora dos dois compromisso, machucado. E no jogo do Brasileirão o Santos ainda não terá o goleiro João Paulo, dono de grandes defesas diante do Bragantino, neste sábado, o volante Zanocello e o técnico Fabian Bustos, todos suspensos.

Sobre o tropeço na Vila Belmiro, Bauermann foi um misto de confiança com preocupação. Ao analisar a postura do time, falou em progresso. Sobre o resultado, disse que basta de perder pontos em casa.

“Vejo o time em uma evolução, mas não estamos ganhando nos detalhes. O time abriu 2 a 0 e estava com o jogo controlado, mas por uma bobeira no fim do primeiro tempo, levamos o gol. Depois o Luan Cândido foi muito feliz no chute e empatou o jogo”, afirmou, antes de mandar o alerta.

“Nossa margem de erro acabou e nossa paciência também. Não é a primeira vez que a arbitragem vem aqui e estraga o jogo, advertindo toda hora, dando cartão e deixando todo mundo inseguro. Fizemos um bom jogo, mas precisamos nos concentrar para buscar as vitórias.”