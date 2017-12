Bauer diz que PSDB não deve e não precisa fechar questão sobre Previdência

O líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer (SC), disse nesta terça-feira, 5, que o PSDB é contra votar a reforma da Previdência no Senado ainda este ano. Segundo o parlamentar, apreciar a proposta uma semana antes do Natal poderia ser “mal compreendido” pela sociedade.

“Sou contra (votar a reforma da Previdência este ano no Senado). Votar correndo, não. O PSDB, que é a favor da reforma, é contra (votar este ano). Se na reforma trabalhista, que era um projeto de lei, ouvimos todos as posições, por que na reforma da Previdência – que é uma PEC mais expressiva – nós vamos acelerar?”, questionou. “É natural que deixemos para o ano que vem. Votar este ano seria mal compreendido pela sociedade.”

Bauer ainda adiantou que o PSDB não deve fechar questão sobre a reforma. O partido tem reunião marcada para esta quarta-feira, 6, em que deve definir uma posição sobre o assunto. “O PSDB não deve fechar questão (amanhã). Nós não precisamos fechar questão se o partido do presidente não fechou”, argumentou, ao se referir ao PMDB.