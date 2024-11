Battaglia pede desculpas à torcida do Atlético-MG e diz que time não soube aproveitar expulsão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/11/2024 - 20:15 Para compartilhar:

Com um semblante de abatimento, Rodrigo Battaglia lamentou a derrota do Atlético-MG por 3 a 1 para o Botafogo na decisão da Copa Libertadores, neste sábado, apesar de o conjunto mineiro ter atuado com um jogador a mais praticamente durante todo o duelo.

Para o argentino, não faltou luta à equipe comandada por Gabriel Milito, mas os jogadores não aproveitaram a vantagem numérica em campo. “A gente não soube aproveitar. Queria pedir desculpas à torcida e agradecer todo o público que veio à Argentina para nos apoiar”, afirmou o atleta de 33 anos após a partida. “É um dia muito difícil, é muito dura essa derrota.”

Battaglia afirmou que o Atlético-MG criou boas chances para empatar a partida no segundo tempo, mas os erros nas finalizações não ajudaram o time. Vargas chegou a descontar, mas o time de Belo Horizonte encontrou dificuldades para penetrar na defesa de um fechado Botafogo.

“Não tenho muitas palavras, é um dia duríssimo. Lutamos até o final, mas não conseguimos. Tivemos chances claras no segundo tempo, mas não convertemos. É muito duro”, afirmou o volante.

Essa foi a segunda conquista que escapou por entre os dedos do Atlético-MG em 20 dias. No início do mês, a equipe alvinegra havia sido derrotada pelo Flamengo na final da Copa do Brasil. Agora, o time mineiro volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. A equipe soma 44 pontos, no meio da tabela, faltando duas rodadas para o término da competição.