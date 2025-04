Baterista Zak Starkey se manifesta após deixar The Who: ‘Desejo a eles o melhor’

O baterista Zak Starkey se manifestou oficialmente após a demissão do The Who. Após um porta-voz do grupo confirmar a decisão do desligamento do músico em um comunicado enviado nesta quarta-feira, 16, ao portal The Sun, ele afirmou que sente orgulho da trajetória e que deseja o melhor à banda.

“Tenho muito orgulho dos meus quase 30 anos com o The Who”, declarou o filho de Ringo Starr à People. “Ocupar o lugar do meu padrinho, o ‘tio Keith [Moon]’ foi a minha maior honra e eu continuo sendo o maior fã deles. Eles foram como uma família para mim.”

A saída de Starkey acontece após a participação do grupo no evento beneficente Teenage Cancer Trust, tradicional série de shows britânica da qual o vocalista Roger Daltrey é organizador.

Segundo o portal Metro, Daltrey reclamou abertamente da bateria durante a última música, The Song Is Over, em uma apresentação que aconteceu no último mês no tradicional Royal Albert Hall, em Londres. “Para cantar essa música, preciso ouvir a tonalidade, e não consigo. Só tenho a bateria fazendo ‘bum, bum, bum’. Não consigo cantar isso. Desculpem, pessoal”, disse à plateia.

“Depois de tocar essas músicas com a banda por tantas décadas, estou surpreso e triste que alguém tenha algum problema com minha apresentação naquela noite, mas o que você posso fazer?”, refletiu o baterista a respeito do suposto desentendimento. Ele contou que, agora, planeja tirar umas férias com a família e em seguida dar atenção ao próximo lançamento de seu outro grupo, Mantra Of The Cosmos, com Noel Gallagher, e terminar de escrever sua autobiografia. “29 anos em qualquer trabalho é um bom tempo, e eu desejo a eles o melhor.”

O baterista também contou que teve problemas recentes de saúde que afetaram seu desempenho no palco. “Em janeiro, eu sofri uma emergência médica grave com coágulos sanguíneos na minha panturrilha direita. Agora estou completamente curado, e [o problema] não afeta minha capacidade de tocar bateria ou de correr.”