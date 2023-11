Baterista do Red Hot Chilli Peppers toca em bar na zona leste de São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/11/2023 - 1:50 Para compartilhar:

Ao que parece, Chad Smith gostou de se apresentar na noite brasileira. Depois de ter sido filmado tocando Legião Urbana em um bar no Rio de Janeiro, o baterista do Red Hot Chilli Peppers aceitou um convite para se apresentar no Stones Music Bar, na zona leste de São Paulo, na quinta-feira, 9.

No Instagram no estabelecimento, é possível ver o músico tocando clássicos como “Aeroplane” antes do show da banda na capital paulista nesta sexta, 10. Ao final, ele chega a destruir a bateria da banda Heavy Glow, cover do Red Hot Chilli Peppers.

A atitude foi criticada por internautas, mas Chad fez questão de se desculpar. “Cara, eu te devo uma bateria! Ou um macacão. Me desculpe… Eu me deixei levar. Obrigada a você e sua banda por tocarem nossa música. É uma honra.”

