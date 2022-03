Baterista do Foo Fighters Taylor Hawkins morre aos 50 anos

(Reuters) – A morte de Taylor Hawkins, baterista da banda norte-americana Foo Fighters, está sendo investigada por autoridades colombianas depois de ele ter falecido em um quarto de hotel de Bogotá, disse no sábado uma fonte do gabinete do procurador geral do país neste sábado.

A banda anunciou a morte de Hawkins, 50, na sexta-feira, mas não informou a causa.

“Iniciamos uma investigação para estabelecer a causa da morte do músico, mas por enquanto não temos nenhuma informação disponível.. Conforme a investigação avançar, teremos”, disse à Reuters uma fonte do gabinete do procurador-geral, que não tem autorização para falar com a imprensa.

O grupo iria se apresentar na mesma noite no festival Estereo Picnic, perto da capital colombiana. Os organizadores do festival disseram que a banda cancelou o restante de sua turnê pela América do Sul.

“A família Foo Fighters está devastada pela perda trágica e prematura de nosso querido Taylor Hawkins”, disse a banda no Twitter. “Seu espírito musical e risada contagiante viverão conosco para sempre.”

(Reportagem de Juby Babu em Bengaluru e Luis Jaime Acosta em Bogotá)

