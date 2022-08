Bateria de carro explode e deixa menino com 55% do corpo queimado

Da Redação 06/08/2022 - 8:55 Compartilhe

Um menino, de cinco anos, identificado como Guilherme Santos Pamplona, e o pai dele, Douglas Pamplona, de 25 anos, ficaram gravemente feridos após uma bateria do carro explodir em um posto de gasolina no município de Jataí, em Goiás. O incidente ocorreu na última quarta-feira (03). As informações são do UOL.

A dupla estava no veículo em que a bateria explodiu. O caso aconteceu quando Douglas parou com o filho para abastecer seu carro. “A bateria do som do carro, que estava atrás, estourou, aparentemente após um curto circuito. O menino pequeno estava no banco de trás e por isso se queimou mais”, explicou Batista Pamplona, tio de Douglas, ao UOL.

Conforme Batista, pai e filho passaram por um processo de raspagem na última sexta-feira (05) e ainda não têm previsão de alta. Douglas e Guilherme estão internados no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira.

O incidente deixou o garoto com 55% do corpo queimado. Mesmo internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital, Guilherme respira sem ajuda de aparelhos. De acordo com a unidade de saúde, Douglas está consciente e respirando espontaneamente, seu estado de saúde é considerado “regular”.