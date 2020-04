Bate-papo musical

O Dia Nacional do Choro é comemorado em 23 de abril, data do nascimento do arranjador, instrumentista e compositor Pixinguinha. Para homenagear a efeméride, a Casa Natura Musical realiza três lives que reverenciam o gênero, em conversas com nomes relacionados ao tema.

E começa, às 15h, com o bandolinista Hamilton de Holanda, seguido, às 17h, pelo jornalista e pesquisador musical Zuza Homem de Mello, encerrando, às 18h, com a cantora e bandolinista Nilze Carvalho. As conversas serão mediadas pelo pesquisador Lucas Nobile e poderão ser conferidas no Instagram da casa – @casanaturamusical).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.