‘Bate-Papo BBB’: Daniele Hypolito fala em decepção com Gracyanne e faz críticas aos gêmeos

O Bate-Papo BBB deste domingo, 6, contou com a última eliminada do reality, Daniele Hypolito. Junto de Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, ela reagiu aos comentários de Gracyanne Barbosa e os gêmeos João Gabriel e João Pedro no BBB 25.

Ela viu alguns vídeos de Gracyanne com suas aliadas, Thamiris e Camilla e destrinchou as atitudes da ex de Belo: “A gente cria uma expectativa sobre alguém e vê que a gente [que é] ‘coração’ e verdadeiro com a pessoa e [depois] vê [que] a pessoa está só se aproveitando para colher informações”.

A sister também reagiu aos comentários de Thamiris e descobriu que era uma opção de voto em um grupo que considerava “aliado”.

Durante o programa, Daniele recebeu muitas críticas por sua falta de posicionamento e foi tachada de “planta”. Entretanto, ela rebateu os comentários dos gêmeos com relação ao assunto.

“João Gabriel e João Pedro, para mim, nunca desceu que eles viam as coisas. Sempre tive a impressão que eles são ‘Maria vai com as outras’. Falavam tudo que o quarto falava”, disse.

A atleta olímpica ponderou: “Eu posso ser morna, mas eu não deixo de falar. Agora, eu falo com as minhas palavras”.

Perguntada por Gil do Vigor sobre não se posicionar, ela comentou: “Cheguei em um ponto que, mesmo que a dinâmica peça isso, tem coisas que eu vejo que para mim não vale a pena fazer”.