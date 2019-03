Bate-boca e fofoca de Nego do Borel: os bastidores da briga entre Anitta e Simaria

O portal ‘Notícias da TV’ divulgou nesta segunda-feira (18) os bastidores da briga envolvendo as cantoras Anitta e Simaria. As informações estão detalhadas na biografia não autorizada da funkeira, escrita pelo jornalista Léo Dias.

Segundo a reportagem, uma falha de comunicação foi o principal fator que fez a amizade entre as cantoras degringolar. Tudo começou em um grupo de Whatsapp que reúne grandes nomes da música atual. Lá, quase todos pedem ajuda para os amigos divulgarem seus trabalhos em redes sociais. E a sertaneja Simaria era uma das mais ativas. Anitta, por sua vez, nunca quis colaborar com a companheira de profissão.

O motivo? Anitta utiliza as suas plataformas digitais para ganhar dinheiro. E por isso decidiu não fazer propaganda de graça para ninguém.

Isso teria chateado Simaria, que começou a desabafar com outros colegas sobre o posicionamento de Anitta. O cantor Nego do Borel, de acordo com Léo Dias, soube disso e contou tudo para a funkeira.

Com a amizade balançada, Anitta e Simaria chegaram a bater boca durante a apresentação do ‘Prêmio Multishow’, em 2017. A sertaneja dizia se sentir ignorada e Anitta respondia que estava trabalhando demais, sem tempo para responder mensagens no Whatsapp.

A biografia de Anitta, escrita por Léo Dias, será lançada no dia 30 deste mês.