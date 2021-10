Bastou frase do presidente sobre privatização para Petrobras subir, diz Guedes

BRASÍLIA (Reuters) – O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira que bastou frase do presidente Jair Bolsonaro sobre privatização da Petrobras mais cedo nesta segunda-feira para as ações da estatal subirem, defendendo nesse contexto a destinação de 30 bilhões de reais aos mais pobres via Auxílio Brasil.

“Não adianta ficar uma placa dizendo que é estatal e o petróleo não sai do chão e quando sai, sai com corrupção”, disse Guedes em evento no Planalto, pontuando que essa extração tem que ser mais rápida.

“Bastou o presidente dizer ‘olha, vamos estudar isso aí, isso é um problema’ que o negócio sobe 6%. De repente são mais duas, três semanas, se isso acontecesse, são 100-150 bilhões (de reais) criados, isso não existia”, afirmou ele.

“Não dá para dar 30 bilhões para os mais frágeis num momento terrível como esse se basta uma frase do presidente para aparecer 100 bilhões, brotar do chão de repente? Por que que nós não podemos pensar ousadamente a respeito disso?”, complementou.

(Por Marcela Ayres)

