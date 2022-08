Bastidores do Dérbi mostram foco de Abel no trabalho mental com os jogadores

Da Redação 15/08/2022 - 17:45 Compartilhe

O trabalho de Abel Ferreira tem sido elogiado, não só pelos resultados, como pela capacidade do treinador manter seu elenco com foco e mentalmente forte. Não por acaso, uma das frases atribuídas ao português virou até título para o livro de Abel: “Cabeça fria, coração quente”.

No último sábado (13), em clássico diante do Corinthians, na Neo Química Arena, Abel mostrou mais uma vez sua habilidade para manter o foco dos jogadores na busca pela vitória. Com o rival pressionado, os comandados de Ferreira souberam sofrer pouco e conseguiram o gol da vitória por 1 a 0 em um erro do adversário que acabou com gol contra de Roni.

O registro das palavras do treinador foi divulgado pela TV Palmeiras no compilado que exibe os bastidores da vitória no Dérbi.

“Jogue quem jogar, do primeiro ao último minuto, joguem para vencer. Se vamos conseguir, não sei. Qual será o resultado, também não sei, temos que esperar até os 90, 95 minutos para saber. Mas a fé, a vontade e o acreditar temos que ter desde o primeiro minuto de jogo, desde o aquecimento. Quanto mais barulho fizerem, mais focados temos que estar naquilo que vamos fazer. Quanto mais barulho fizerem, mais vontade de ter a bola”, disse Abel Ferreira em preleção na Academia de Futebol.

“Quanto mais barulho fizerem, mais quero ir pra cima e estar focado naquilo que tenho que fazer, no processo. Exigir o máximo que cada um pode dar, e só”, pediu o treinador.

A classificação nos pênaltis contra o Atlético-MG foi lembrada pelo goleiro Weverton, que destacou a força mental do Palmeiras antes de entrar em campo no confronto direto contra o Corinthians.

Além da preleção, Abel ainda deu um último recado aos seus jogadores antes do início da partida, já no vestiário da Neo Química Arena.

“Quanto mais aplaudir, mais focado tenho que estar naquilo que vou fazer, no processo, drible… mais barulho, mais focado. O máximo que cada um pode dar para no final termos aquilo que merecemos. Sejam felizes, corajosos. Quanto mais assobiarem, mais calmo e focado tenho que estar naquilo que é minha tarefa”, ressaltou.

“Fazer com rendimento, rendimento. Coragem para jogar da nossa maneira, só isso. Aproveitem, agradeçam e joguem para vencer. Avanti, Palestra”, completou Abel Ferreira.