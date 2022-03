Bastidores de Brasil x Chile mostra incentivos dos atletas, brincadeiras e inclusive pizza pós-jogo Brasil goleou o Chile por 4 a 0 no Maracanã e a CBF disponibilizou um registros de todos os momentos que cercaram o jogo de quinta-feira

O Brasil venceu o Chile por 4 a 0 na última quinta-feira (24), no Maracanã, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Neste domingo (27), a CBF publicou um vídeo dos bastidores do jogo e o registro da entidade conta com incentivos dos jogadores, lances importantes do jogo, brincadeiras e inclusive pizza de comemoração após a vitória.

O vídeo mostra a chegada dos jogadores ao Maracanã, a preparação antes do jogo, a concentração antes de entrar em campo, os principais lances da Seleção Brasileira, a comemoração dos atletas com a torcida e todo o clima de descontração após a goleada.

Imagens da CBF TV do vestiário da Seleção Brasileira após a vitória 4×0 Chile. https://t.co/NY7zKMoZQb — wellington campos (@wellingcampos) March 27, 2022

O conteúdo também proporciona momentos interessantes como Tite abraçando seus comandados e conversando com Guilherme Arana. No final do vídeo, é possível ver o streamer Casimiro conhecendo e tirando foto com os jogadores da Seleção Brasileira.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, contra a Bolívia, às 20h30, em La Paz, em partida novamente válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, sendo o último duelo do torneio. Vale lembrar que Neymar e Vinicius Jr, suspensos, desfalcam a Seleção Brasileira para o confronto.

