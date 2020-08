Bastidores da festa do PSG após classificação heroica na Champions Confira os bastidores da comemoração e da festa do Paris Saint-Germain após a classificação heroica sobre a Atalanta na Liga dos Campeões de 2019/20. Marquinho e Choupo-Moting decidiram para o clube francês já nos acréscimos do jogo e garantiram a equipe na semifinal da competição continental.