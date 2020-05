Bastidores: a volta de Gottino à Record após oito meses

Oito meses após deixar a Record para ir à CNN Brasil, o apresentador Reinaldo Gottino está de “volta para casa” na emissora do bispo Edir Macedo.

De acordo com informações do colunista Mauricio Stycer, do UOL, a ida de Gottino à CNN nunca foi bem recebida pela Record. Prova disso é que, segundo o colunista, logo após o comunicado de que o apresentador estaria de mudança, a emissora de Edir Macedo começou a fazer reportagens com ataques à MRV, empresa de construção de Rubens Menin, o principal sócio do canal de notícias. Nos dias seguintes, outras duas reportagens miraram os negócios de Menin.

Ao chegar à CNN, Gottino ficou responsável por mediar o quadro “O Grande Debate” e foi lá que ele se envolveu em uma grande polêmica com a analista da emissora Gabriela Priori. O fato em questão ocorreu quando o apresentador interrompeu uma fala da advogada, que gerou grande repercussão nas redes sociais e não caiu bem para os envolvidos.

Ainda de acordo com Stycer, nos bastidores da CNN fala-se que o jornalista recebeu uma proposta quatro vezes superior ao que estava ganhando no canal de notícias.

A TV Record, por outro lado, nega a informação e diz que ele voltou ganhando o mesmo salário que foi ofertado a ele ano passado”.