‘Bastava me pedir’, diz Michelle Bolsonaro sobre quebra de sigilo

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro comentou nas redes sociais sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou na quinta-feira, 17, a quebra dos sigilos bancário e fiscal dela e do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em um story publicado no Instagram, Michelle afirmou estar sendo vítima de “perseguição política”.

“Pra que quebrar meu sigilo bancário e fiscal? Bastava me pedir! Quem não deve, não teme! Fica cada vez mais claro que essa perseguição política, cheia de malabarismo e inflamada pela mídia, tem como objetivo manchar o nome da minha família e tentar me fazer desistir. Não conseguirão! Estou em paz”, escreveu a ex-primeira-dama.

A quebra dos sigilos bancário e fiscal foram solicitados no âmbito da investigação sobre supostos desvios de joias e outros presentes oficiais. A Polícia Federal suspeita que colaboradores próximos de Bolsonaro revenderam presentes oficiais recebidos de países estrangeiros, particularmente joias, para o “enriquecimento ilícito” do ex-presidente.

O ministro Alexandre de Moraes autorizou também um pedido de cooperação internacional para acessar os mesmos dados nos Estados Unidos, onde seus colaboradores teriam vendido ou tentado vender objetos de alto valor.

Entre os presentes de Estado estão duas esculturas, uma em forma de barco e outra de palmeira, oferecidas pelo governo do Bahrein durante visita de Bolsonaro em 2021. Além disso, há joias masculinas oferecidas pela Arábia Saudita, como um relógio e uma caneta-tinteiro da luxuosa marca suíça Chopard.

