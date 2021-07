Basquete: São Paulo contrata armador Henrique Coelho Jogador de 28 anos estava no Cerrado Basquete e acertou com o Tricolor para esta temporada. Na temporada 2013/14, Coelho foi eleito o melhor jovem do NBB.

O time de basquete do São Paulo segue se reforçando para a temporada. Desta vez, o Tricolor anunciou a chegada do armador Henrique Coelho, que estava no Cerrado Basquete. O Tricolor estreia na temporada no dia 4 de agosto, contra o Liga Sorocabana, pelo Campeonato Paulista.

O jogador comentou sobre a sua chegada ao São Paulo e falou sobre a expectativa de estrear com a camisa do clube.

– Estou feliz por jogar em mais um time de camisa pesada de futebol, onde tudo é diferente. A torcida é apaixonada, tem uma energia grande e um time muito forte. E ainda é uma honra poder trabalhar com um técnico multicampeão como o Claudio Mortari, um dos grandes nomes do basquete nacional. Queria estar em um time em que eu posso brigar por títulos e aqui no São Paulo, sei que isso é possível – afirmou Coelho, ao site oficial do São Paulo.

Antes dele, o São Paulo já tinha contratado o pivô Caio Torres, o ala/pivô Alex Doria e o ala Marquinhos e renovado os contratos de Bennett, Shamell e Isaac. Outros jogadores devem chegar e renovar contrato nos próximos dias. O Tricolor se prepara para a disputa do Paulista e depois do NBB, onde é o atual vice-campeão.

