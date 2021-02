Basquete: São Paulo bate Quimsa e lidera grupo B da Champions League

São Paulo venceu o time argentino Quimsa por 75 a 72 na prorrogação, depois do empate em 68 a 68 no tempo regulamentar, pela segunda rodada do Grupo B da Champions League das Américas de Basquete Masculino. No ginásio do clube Obras Sanitárias, em Buenos Aires, na noite desta terça-feira (2), o jogo encerrou o primeiro dos três turnos da fase inicial do torneio.

O time brasileiro fechou na liderança com quatro pontos. A equipe da casa, que busca o bicampeonato da Liga, ficou logo atrás com três pontos. E o Universidad de Concepción do Chile fechou a fase inicial em último com dois pontos.

O cestinha com 29 pontos foi o brasileiro Lucas Mariano, que ainda conseguiu 12 rebotes. Mas Georginho de Paula também deu show com um triplo duplo (dois dígitos em três fundamentos), sendo 15 pontos, 13 rebotes, 11 assistências. A cesta que garantiu a vitória dos brasileiros, de três pontos, foi feita por Shamell Stallworth, quando faltavam dois minutos para o fim da prorrogação. Do lado dos argentinos, que mais fez pontos foi Diamon Simpson com 14. Brandon Robinson acertou um arremesso faltando 11 segundo para o fim do quarto período para levar o jogo para o tempo extra.

Sesi Franca perde

Em duelo dos líderes do grupo C da Champions League, o Sesi Franca perdeu para os argentinos do San Lorenzo por 73 a 68 nesta terça-feira (2). A partida, realizada também no ginásio do Obras Sanitárias, foi válida pela terceira e última rodada e confirmou a liderança do San Lorenzo com quatro pontos. O segundo lugar foi do time brasileiro com três e o anfitrião dessa fase do torneio, fechou em terceiro com dois pontos.

O cestinha, com 20 pontos, foi o argentino Jose Vildoza. Pelo lado do time paulista, o destaque foi Lucas Dias com 19 pontos e sete rebotes.

A fase inicial da Champions League tem 12 participantes divididos em quatro grupos, com três equipes em cada. Serão disputados três turnos dentro de cada chave. Cada um deles em sedes diferentes, mas sem a presença de torcedores.

O segundo turno vai ocorrer entre os dias 4 a 9 de março e o terceiro está marcado para o período entre 24 a 29 do mesmo mês. O campeão de cada grupo se classifica ao Final Four, agendado para 8 e 13 de abril. As sedes dos demais turnos e da etapa final do torneio ainda não foram definidas.

