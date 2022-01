Basquete: Flamengo vence Universidad de Concepción e se garante na fase final da Champions Fla volta a jogar neste domingo (30), em Buenos Aires, contra o Boca Júniors

Garantido na fase decisiva. O Flamengo carimbou o passaporte para o Final 8 da Champions League Americas neste sábado, ao vencer a Universidad de Concepción-CHI por 82 a 68. As duas equipes se enfrentaram pela segunda janela de classificação da BCLA, no ginásio La Bombonerita, em Buenos Aires (ARG), casa do Boca Júnior.

Com o resultado, o time argentino também se garante na fase final, enquanto o chileno, com quatro derrotas, não tem mais chances.

O JOGO

Os primeiros pontos do Fla vieram com JP Batista, que marcou duas vezes seguidas. Franco Balbi também converteu e colocou o Mengão na frente (6×4). Batista ampliou no contra-ataque, a UdeC empatou e Olivinha, na enterrada, abriu vantagem mais uma vez. O nome da parcial, JP marcou de fora do garrafão (13×8). Brandon Robinson sofreu a falta e converteu os dois lances livres, com Rafael Mineiro, de longe, conseguindo mais 3 pontos (18×12). Liderada por Louis, a UdeC cresceu na partida e conseguiu a virada, chegando a 22 a 18 no marcador. O Flamengo voltou a pontuar com Faverani e, no final do primeiro quarto, encostou com uma bola de 3 pontos de Dar Tucker (23×24).

Começou como terminou: Tucker converteu logo no início do segundo período e sofreu a falta. Na sequência, Faverani fez a bandeja. O norte-americano entrou bem demais na partida e marcou mais uma vez, de fora do garrafão. Rafa Mineiro enterrou, Robinson converteu de 3 pontos e o FlaBasquete conseguiu respirar novamente, com 5 pontos à frente no placar (36×31). E ele apareceu mais uma vez. Darquavis Lamar Tucker aproveitou o rebote e, no contra-ataque rápido, deu bela enterrada. Pouco depois, sofreu a falta e converteu os três lances livres, pegando ainda um rebote de ataque e dando assistência para Faverani aparecer (43×36). Olivinha, nos lances livres, fez os últimos pontos do Rubro-Negro no primeiro tempo e as equipes foram para o vestiário com 45 a 40 no placar.

O camisa 16 abriu o marcador para o Fla no terceiro quarto, depois do adversário começar pontuando (47×42). Mineiro deu assistência para JP converter, com Balbi na sequência. No tapinha no rebote, Batista colocou para dentro da cesta (53×46). Olivinha converteu dois lances livres e, logo após, a UdeC reagiu. De fora do garrafão, Faverani freou o adversário e colocou o Mengão com 58 no placar, contra 53 da Universidad de Concepción. O pivô ainda ampliou depois de sofrer a falta. Yago marcou e, na sequência, deu assistência para Dar Tucker. O Monstrinho arremessou de longe e o norte-americano, no tapinha do rebote, finalizou (66×57).

Do canto da quadra, Mineiro acertou de 3 logo no início do quarto e último período. Faverani sofreu a falta e converteu dois lances. Olivinha marcou de fora do garrafão e, depois, de dentro, ampliou a vantagem do Flamengo para 77 a 64. Rafa Mineiro, já com dez rebotes na partida, alcançou o duplo-duplo com mais 2 pontos. Yago guardou de longe nos últimos segundos da partida, encerrada em 82 a 68 para o Fla.

DESTAQUES DO FLA

Dar Tucker – com 18 pontos e 5 rebotes

Rafael Mineiro – 10 pontos e 11 rebotes

Olivinha – 13 pontos e 8 rebotes

Faverani e JP Batista – 13 pontos

PRÓXIMOS DESAFIOS



Agora é Brasil x Argentina! O Flamengo enfrenta o Boca Jrs, na casa do adversário, neste domingo (30), às 19h. Com a vitória na primeira janela da competição, por 88 a 66, no Maracanãzinho, o Rubro-Negro leva vantagem no confronto pela primeira colocação do grupo. A terceira e última bolha antes da fase final acontece em março, nos dias 11 e 12, em Concepción, no Chile.

