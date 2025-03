Basquete feminino: TV Brasil exibe Cerrado Basquete X Pontz São José

O Cerrado Basquete enfrenta o Pontz São José neste domingo (30), em mais uma partida da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa), no ginásio da Associação dos Empregados da CEB (Asceb), em Brasília. Os telespectadores da TV Brasil acompanham, ao vivo, a partir das 10h45.

Emissora oficial da competição, a TV Brasil é a única a transmitir os jogos em sinal aberto. Telespectadores de todo o país podem acompanhar, por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Clique aqui para saber como sintonizar.

A TV Brasil é a tela do esporte feminino, destacando e valorizando a atuação das mulheres nas quadras e também nos gramados. Além da LBF Caixa, o canal apresenta as emoções do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. As séries A2, A3, Sub-17 e Sub-20 também estão previstas na programação da emissora.

Sobre a competição

Unimed Campinas, Blumenau, AD Santo André, Pontz São José Basketball, Sodiê Mesquita, Sampaio Basquete, SESI Araraquara, Corinthians e os estreantes ADRM Maringá, Cerrado Basquete e Ourinhos/AOBE são as equipes participantes.

O sistema de disputa é com todos os times se enfrentando em turno e returno, em 22 rodadas. Os oito melhores seguem para os playoffs. Nas quartas de final e na semifinal, as equipes se enfrentam em série melhor de três jogos. Já a grande decisão será realizada em melhor de cinco jogos.

Serviço

