Basquete: Estados Unidos vencem Japão e conquistam sétimo ouro no feminino

Os Estados Unidos conquistaram pela sétima vez seguida a medalha de ouro olímpica no basquete feminino, com a vitória por 90 a 75 sobre o Japão, neste domingo, nos Jogos de Tóquio

Sem sair do topo do pódio desde as Olimpíadas de 1992, em Barcelona, as americanas igualaram o maior período de hegemonia olímpica do time masculino do país, campeão sete vezes entre as Olimpíadas de Berlim-1936 e Cidade do México-1968.

