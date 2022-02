Basquete: Bruno Caboclo brilha e São Paulo vence a 3ª na Champions

O São Paulo encaminhou a classificação à fase final da Champions League das Américas, torneio equivalente à Libertadores no basquete masculino. Nesta segunda-feira (31), o Tricolor derrotou o Nacional (Uruguai) por 89 a 73 na Antel Arena, na capital uruguaia Montevidéu, pela terceira rodada da competição.

O ala Bruno Caboclo foi o protagonista da vitória são-paulina, anotando 30 pontos e apanhando nove rebotes, quase um duplo-duplo. O camisa 50 ainda teve um aproveitamento de 80% nos arremessos de quadra, com 85,7% de acerto nas bolas de três pontos.

Com 100% de aproveitamento, os paulistas lideram o Grupo B com três vitórias e seis pontos. Adversário são-paulino desta terça-feira (1), também na Antel Arena, às 22h (horário de Brasília), o Quimsa (Argentina) é o segundo, com uma vitória, uma derrota e três pontos. O Nacional também soma três pontos, mas perdeu as três partidas que disputou até o momento e está na lanterna.

Na primeira fase da Champions, os 12 participantes estão divididos em quatro grupos, sendo que os dois primeiros avançam ao mata-mata. Os times jogam entre si nas chaves em três turnos, cada um deles na sede de um dos clubes. O próximo turno do Grupo B será no ginásio do Morumbi, em São Paulo, entre 11 e 13 de março.

Os uruguaios foram melhores na metade inicial do primeiro quarto, abrindo nove pontos de vantagem, liderados pelo ala-pivô Johndre Jefferson e pelo ala Dominique Morrison. Coube a Bruno Caboclo comandar a reação do São Paulo, com eficiência nas bolas de três pontos e nos rebotes. O Tricolor finalizou a parcial com dois pontos a mais e aumentou a diferença nos dez minutos seguintes, indo para o intervalo com 45 a 37 no placar.

Os paulistas não diminuíram o ritmo no terceiro quarto, desta vez com o ala-pivô Marquinhos e o ala Shamell Stallworth sendo os protagonistas, anotando, juntos, 18 dos 24 pontos da equipe na parcial. Com boa vantagem no placar, o técnico Bruno Mortari rodou o elenco e descansou os principais jogadores nos dez minutos finais, pensando no compromisso de terça.

Minas em quadra

Outra equipe brasileira em quadra nesta terça-feira em Montevidéu é o Minas Tênis Clube, que enfrenta o Obras Sanitarias (Argentina) às 19h. Os mineiros somam quatro pontos (duas vitórias) e estão em segundo no Grupo C. A liderança é do Bigua (Uruguai), que venceu o Obras por 92 a 81 nesta segunda. Os uruguaios têm cinco pontos (dois triunfos e uma derrota).