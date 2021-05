A seleção brasileira de basquete 3×3 se aproximou da classificação às quartas de final do Pré-Olímpico da modalidade. O torneio começou nesta quarta-feira (26), em Graz (Áustria). Na estreia da seleção, vitória tranquila sobre a Turquia por 21 a 6. No jogo seguinte, triunfo suado, e de virada, por 21 a 14 sobre a República Tcheca, rival direto pelas duas vagas do Grupo A que classificam à próxima fase. A competição reúne 20 equipes e leva três países à Olimpíada de Tóquio (Japão).

O Brasil volta à quadra na sexta-feira (28), com mais duas partidas, justamente contra os favoritos da chave. Às 13h55 (horário de Brasília), enfrenta a Polônia. Em seguida, Às 16h50, mede forças com a Mongólia. Os duelos da seleção têm transmissão ao vivo no Canal Olímpico do Brasil. Caso se classifique às quartas, os confrontos decisivos estão previstos para domingo (30).

Nos jogos desta quarta, os brasileiros dificultaram a marcação dos adversários com muita velocidade. Foram 22 faltas sofridas ao todo (11 em cada partida). André Ferros foi o destaque da equipe, anotando 15 dos 42 pontos do Brasil. Só contra os tchecos, foram 11 pontos do ala-pivô, entre eles os dois últimos, que decretaram a vitória.

O também ala-pivô Jonatas Melo cravou dez pontos. O ala Jefferson Socas fez nove pontos, enquanto o ala-armador Fabrício Veríssimo assinalou os outros oito pontos da seleção.

Com duas vitórias, a seleção nacional divide a liderança do grupo com a Mongólia, que também ganhou duas vezes neste primeiro dia, de Polônia (22 a 18) e Turquia (….). A Polônia tem um triunfo (17 a 15 sobre a República Tcheca), enquanto tchecos e turcos estão zerados.

VITÓRIA!!!! O Brasil estreou com tudo no Pré-Olímpico 3×3 de Graz, vencendo a Turquia por 21 a 6 de forma dominante! Voltamos à quadra às 16h10 para pegar a República Tcheca no segundo jogo da primeira fase @FIBA3x3 pic.twitter.com/seIbwsayuH — Basquete Brasil – CBB (@basquetebrasil) May 26, 2021

Veja também