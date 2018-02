Basilicata marca prêmio para eleger seu melhor azeite

POTENZA, 02 FEV (ANSA) – O governo da Basilicata, após proposta do secretário de Agricultura Luca Braia, aprovou as novas diretrizes do concurso “Olivarum”, que premia o melhor azeite extravirgem produzido nessa região do sul da Itália.

O prêmio, que está em sua 14ª edição, será realizado em dois dias, 23 e 24 de março, dedicados à valorização do óleo de oliva lucano (gentílico da Basilicata), e acontecerá na Abadia de Montescaglioso, em Matera.

Um dos grandes objetivos do concurso é promover a excelência dos azeites regionais para que eles sejam cada vez mais apreciados pelos consumidores italianos e estrangeiros, além de divulgar a técnica e experiência de degustação do óleo de oliva.

Os concorrentes passarão por testes nas seguintes categorias: melhor variedade única; melhor orgânico; melhor etiqueta e embalagem; “Great productor”, reservado apenas para lotes homogêneos; e “Emerging oil”, para produtores que participam pela primeira vez do prêmio.

O azeite extravirgem desempenha um papel crucial na economia da Basilicata. A região conta com 5 milhões de oliveiras, distribuídas por 28 mil hectares de terra, com 27 variedades autóctones. (ANSA)