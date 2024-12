Bashar al Assad promete uso da força para eliminar ‘terrorismo’ na Síria

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/12/2024 - 9:59 Para compartilhar:

O presidente da Síria, Bashar al Assad, prometeu neste domingo (1º) que recorrerá à força para eliminar “o terrorismo”, informou um meio de comunicação oficial, após uma ofensiva relâmpago de grupos rebeldes liderados por islamistas.

“O terrorismo só entende a linguagem da força, e é com esta linguagem que vamos acabar com ele e eliminá-lo, quaisquer que sejam seus apoiadores e promotores”, disse Assad, citado pela agência de notícias oficial Sana, em declarações durante uma chamada telefônica com uma autoridade da Abkhazia, uma região separatista pró-russa da Geórgia.

Bashar al Assad perdeu o controle de Aleppo, a segunda maior cidade do país, pela primeira vez desde o início do conflito na Síria, informou uma ONG neste domingo (1º).

O grupo Hayat Tahrir al Sham, uma antiga filial síria da Al Qaeda, e outras facções rebeldes aliadas “controlam a cidade de Aleppo, com exceção dos bairros controlados pelas forças curdas”, disse à AFP Rami Abdel Rahman, diretor do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

“Pela primeira vez desde o início do conflito […] a cidade de Aleppo sai do controle das forças do regime sírio”, afirmou Rahman.

Na quarta-feira, uma coalizão de grupos rebeldes dominada por islamistas lançou uma ofensiva relâmpago no norte da Síria contra as forças do governo, que são apoiadas por Rússia e Irã.