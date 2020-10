Basf sai de lucro para prejuízo de US$ 2,50 bilhões no 3º trimestre

A fabricante alemã de produtos químicos Basf informou nesta quarta-feira (28) que teve prejuízo de 2,23 bilhões de euros (US$ 2,5 bilhões) no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o lucro de 911 milhões de euros (US$ 1,70 bilhão) no mesmo período do ano passado. Analistas consultados pela Vara Research esperavam lucro líquido de 30 milhões de euros (US$ 35,25 milhões).

As vendas do grupo Basf ficaram em 13,8 bilhões de euros, uma queda de 745 milhões de euros em comparação com o terceiro trimestre de 2019. Segundo a companhia, o resultado foi decorrência “principalmente de efeitos cambiais negativos em todos os segmentos, mas especialmente nos setores de Soluções para Agricultura e Tecnologias de Superfície. Menores volumes, principalmente no segmento de Químicos (em virtude da parada não planejada em Port Arthur, Texas), também contribuíram para a queda nas vendas”.

O Ebit (lucro antes de juros e impostos) do conglomerado ficou em US$ 3,10 bilhões, na comparação com US$ 1,57 bilhão no ano anterior. De acordo com a companhia, os resultados do terceiro trimestre tiveram impacto, ainda, de deficiências relacionadas à pandemia do novo coronavírus e pelos custos de reestruturação. Às 8h25 (de Brasília), a ação da Basf operava em baixa de 5,45% na Bolsa de Frankfurt, a 47,59 euros. (Com informações da Dow Jones Newswires).

Veja também