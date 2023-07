Basf registra lucro líquido de US$ 547,9 milhões no 2º trimestre (-76% em um ano)

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 11:41 Compartilhe

A companhia alemã de produtos químicos Basf informou, nesta sexta-feira, que teve lucro líquido de 499 milhões de euros (US$ 547,9 milhões, US$ 1 = 0,9084 euros), ou 0,56 euros por ação, no segundo trimestre de 2023. O resultado representa recuo de 76,1% ante o desempenho de 2,09 bilhões de euros (cerca de US$ 2,11 bilhões) em igual período de 2022, ou 2,31 euros por ação.

O Ebitda (Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) no segundo trimestre de 2023 foi de 1,908 bilhão de euros, recuo de 43,8% ante igual período do ano passado. Já o indicador que também exclui itens especiais foi de 1,944 bilhão de euros no trimestre, baixa de 41% na comparação anual. As vendas da companhia tiveram queda de 24,7% na mesma comparação, de 22,974 bilhões de euros para 17,305 bilhões de euros.

A Basf disse que o segmento de Soluções para Agricultura teve baixa de 9,3% nas vendas, para 2,23 bilhões de euros, enquanto o de Outros Produtos recuou 30%, para 799 milhões de euros. As vendas no segmento de Produtos Químicos recuaram 38,4%, para 2,68 bilhões de euros no trimestre.

Em Materiais, as vendas diminuíram 25,8%, para 3,61 bilhões de euros, enquanto em Soluções Industriais a queda foi de 22,5%, em relação ao mesmo período do ano anterior, em 2,05 bilhões de euros. O segmento de Tecnologias de Superfície registrou baixa de 22,4% nas vendas, para 4,23 bilhões de euros, e o setor de Nutrição & Cuidados teve um recuo de 17,4% na receita para 1,71 bilhões de euros.

A empresa explicou que a queda nas vendas ocorreu, principalmente, pelos preços mais baixos, principalmente nos segmentos de Químicos, Tecnologias de Superfície e Materiais. “O segmento de Soluções Agrícolas conseguiu implementar aumentos de preços. Volumes de vendas mais baixos por causa da demanda mais fraca afetaram negativamente o desempenho em todos os segmentos. Além disso, os efeitos cambiais prejudicaram as vendas”, diz a Basf.

