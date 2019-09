Basf prevê aumento de 50% nas vendas de Soluções Agrícolas até 2030

Berlim, 27 – A companhia alemã de produtos químicos Basf informou nesta sexta-feira que prevê aumento de 50% nas vendas da Divisão de Soluções Agrícolas até 2030. Segundo a companhia, no primeiro semestre deste ano as vendas do segmento somaram 4,4 bilhões de euros, avanço de 38% na comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado de 2018, a divisão gerou vendas de 6,16 bilhões de euros.

A Basf projeta também que o Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado deve crescer em média 5% ao ano. A empresa anunciou, ainda, que está aumentando seu orçamento de pesquisa e desenvolvimento em aproximadamente 900 milhões de euro.

Até 2028, a empresa planeja lançar mais de 30 novos produtos com potencial de vendas superior a 6 bilhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.