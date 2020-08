Basel volta a vencer Eintracht e garante vaga nas quartas da Liga Europa

O suíço Basel voltou a vencer nesta quinta-feira o alemão Eintracht nas oitavas de final da Liga Europa, agora por 1 a 0, e com este resultado avançou para as quartas do segundo torneio mais importante do continente.

Depois dos 3 a 0 na partida de ida, disputada na Alemanha, a equipe suíça derrotou em casa os alemães com um gol do meia Fabian Frei (aos 88 minutos).

Na próxima fase da Liga Europa, a ser realizada no sistema de jogo único, o Basel vai encarar ucraniano Shakhtar Donetsk, no dia 11 de agosto, na cidade alemã de Gelsenkirchen.

bur-mcd/dr/lca

