Base total de alunos da Cogna no 3º trimestre recua 5,3%

A base de alunos total da Cogna totalizou 825.076 no terceiro trimestre, queda de 5,3% em relação ao mesmo período do ano passado decorrente do aumento da evasão registrada no período e do aumento de formaturas de alunos Fies, destacou a companhia. No ensino a distância (EAD), a base de alunos teve queda de 3,7%, para 483.125 alunos, enquanto no presencial, a baixa foi de 7,4%, para 341.951 alunos no mesmo período.

Segundo comunicado, a estratégia da companhia foi de não dar foco exclusivamente no número de ingressantes, mas no equilíbrio entre volume, ticket e caixa, com uma política de precificação dinâmica que reduziu a concessão de bolsas, descontos e parcelamentos. “A partir disso, deverão ser observadas entradas mais geradoras de valor a cada semestre, o que reduzirá a pressão do maior volume de formaturas decorrentes das últimas safras relevantes de FIES em 2019 e 2020”, apontou.

Diante disso, a receita de captação da Kroton, vertical de negócios de graduação B2C (business to consumers) da Cogna, expandiu 19% na mesma base de comparação, com crescimento de 16% no segmento presencial e de 27% no ensino a distância (EAD).