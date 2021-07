Base de Bagram é entregue ao Exército do Afeganistão

CABUL, 2 JUL (ANSA) – Os Estados Unidos entregaram oficialmente a base aérea de Bagram, ao norte de Cabul, após a retirada de todas as tropas americanas e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), informou o Ministério da Defesa do Afeganistão nesta sexta-feira (2).

“O aeródromo de Bagram foi oficialmente devolvido ao Ministério da Defesa. As forças americanas e da coalizão se retiraram completamente da base e, a partir de agora, as forças armadas afegãs passarão a proteger a base e usá-la para combater o terrorismo”, escreveu o porta-voz Fawad Aman.

A medida foi tomada como parte do acordo de paz assinado com os talibãs em fevereiro de 2020. O fechamento da base coloca fim à presença americana em um dos locais mais estratégicos para as forças de coalizão no Afeganistão, que foi usado para lançar ataques aéreos contra grupos extremistas.

Os EUA e a Otan estão na fase final da retirada das tropas do país após quase 20 anos de missão para combater o grupo terrorista Talibã, alvo do governo americano após os atentados de 11 de setembro de 2001.

O processo de retirada das tropas americanas, por sua vez, deve terminar até 11 de setembro, aniversário de 20 anos dos atentados que culminaram na invasão.

Washington acusava o Talibã de dar proteção a Osama bin Laden, mentor dos ataques contra as Torres Gêmeas e o Pentágono. O grupo islâmico comandou o Afeganistão de 1996 a 2001.

Em nota à AFP, o porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujadi, afirmou que o grupo “apoia” a saída das tropas dos EUA e da Otan da base aérea de Bagram, a maior do Afeganistão, e testemunha a retirada iminente das forças estrangeiras do país.

“Estamos muito satisfeitos e apoiamos esta partida. Sua retirada completa permitirá que os afegãos decidam seu futuro”, finalizou. (ANSA)

Veja também