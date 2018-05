Base de assinantes da Oi cai 8,8% e vai a 59,212 milhões no 1º trimestre

A Oi chegou ao fim do primeiro trimestre com uma base de 59,212 milhões de assinantes, montante 8,8% menor do que no mesmo período do ano passado. A companhia registrou encolhimento em todas as suas áreas de atuação, mas a queda foi puxada principalmente pela perda de clientes de celulares, de 8,5%, para 36,434 milhões de usuários; seguida por serviços residenciais, menos 4,5%, para 15,599 milhões; e serviços corporativos, queda de 0,2%, para 6,539 milhões.

No primeiro trimestre, a receita líquida das operações brasileiras somou R$ 5,622 bilhões, queda de 7,3% na comparação anual.

A baixa no faturamento foi explicada por uma combinação de fatores: corte das tarifas reguladas de interconexão nas ligações fixo-móvel, tendência de mercado da queda do tráfego de voz e queda nos volumes de recargas do pré-pago.

O segmento corporativo (B2B) também perdeu receita em função da recuperação econômica lenta do País e pelos reflexos da recuperação judicial da Oi.

Receita em mobilidade pessoal

A receita líquida da Oi no segmento de mobilidade pessoal somou R$ 1,815 bilhão no primeiro trimestre de 2018, retração de 6,7% na comparação anual. O Arpu (receita média por usuário) nesse segmento chegou a R$ 16,3, alta de 1,5%.

Segundo a Oi explicou, a queda no faturamento ocorreu devido a um conjunto de fatores: menor receita de uso de rede em função dos cortes anuais das tarifas de interconexão (VU-M) e redução da receita de voz tanto no pré-pago, em função da correlação com as altas taxas de desemprego, quanto no pós-pago, segmento que vem sendo mais desafiado pela limitação de investimentos da operadora em 4G.

O número de clientes de planos pré-pagos caiu 10%, para R$ 29,660 milhões, enquanto a quantidade de clientes pós-pagos baixou 1,5%, para 6,774 milhões.

A queda no pré-pago é decorrente do movimento de consolidação de chips observado no mercado, do cenário macroeconômico ainda adverso no país e do aumento do volume de desconexão de clientes inativos.

Segmento residencial

A receita líquida da Oi no segmento de serviços residenciais (internet, telefonia fixa e TV por assinatura) atingiu R$ 2,201 bilhões no primeiro trimestre de 2018, queda de 6,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

A redução da receita líquida ocorreu, principalmente, devido à menor base de clientes do segmento, da redução do tráfego de voz fixa e do corte anual das tarifas reguladas de interconexão e de ligações fixo-móvel, atenuada pelo aumento da receita TV paga.

A operadora perdeu clientes em telefonia fixa (-8,2%, para 9,001 milhões) e internet (-2,3%, para 5.085 milhões), mas ganhou usuários em TV paga (13,3%, para 1,514 milhão).

Com isso, a receita média por usuário (Arpu, no jargão do setor) no setor atingiu R$ 80,8, crescimento de 1,5%. O avanço foi sustentado principalmente pelo aumento do ARPU da TV paga no período, de 7,6%, bem como pela expansão das ofertas convergentes na base, com o aumento dos clientes que possuem mais de um produto da Oi em suas residências.

Corporativo

A receita líquida no segmento corporativo totalizou R$ 1,547 bilhão no primeiro trimestre de 2018, queda de 9,1% frente ao mesmo período do ano passado. A base recuou 0,2%, para 6,539 milhões de clientes.

A queda do faturamento no setor reflete a redução do tráfego de voz, conforme a tendência do mercado; corte nas tarifas reguladas de interconexão e de ligações fixo-móvel; desaceleração da atividade econômica do País, que afetou os clientes corporativos e governos com readequação em suas estruturas de custos, e pequenas e médias empresas, com o encerramento de suas atividades e redução de escopo.

Além disso, o processo de recuperação judicial da Oi dificultou a celebração de novos contratos ao longo de todo o ano de 2017.

Já em comparação ao quarto trimestre de 2017, a receita líquida do segmento corporativo ficou praticamente estável (-0,8%).