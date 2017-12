Base Curricular não possui nenhuma ‘prisão à ideologia de gênero’, diz ministro

O ministro da Educação, Mendonça Filho (DEM), afirmou nesta quarta-feira, 20, que a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada hoje pelo presidente Michel Temer, não possui nenhuma “prisão à ideologia de gênero”. O ministro afirmou que a base é “imperfeita”, mas buscou ser “a expressão da identidade de um Brasil amplo e vivo”.

“A base é plural, respeita as diferenças, respeita os direitos humanos, não há nenhuma prisão à ideologia de gênero ou coisa parecida”, afirmou o ministro durante a cerimônia de homologação do documento no Palácio do Planalto, em Brasília. “Não ficamos presos ao debate estéril que muitas vezes é tomado por ideologias radicais.”

Durante a elaboração do documento, em diferentes versões até a final aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, foram retiradas do texto citações a orientação sexual e questões de gênero.

O ministro também confirmou a liberação no orçamento de 2018 de R$ 100 milhões para, em parcerias com Estados e Municípios, iniciar a implantação das diretrizes da nova BNCC.

Ele disse que o documento de orientação curricular válido para escolas públicas e privadas de ensino infantil e fundamental garante igualdade de objetivos no tratamento de crianças de todas as regiões do País e coloca o Brasil entre as principais nações do mundo.