‘Barulho das armas’ abafa diálogo na Ucrânia, diz Papa

CIDADE DO VATICANO, 15 AGO (ANSA) – O papa Francisco voltou a pedir paz na Ucrânia e em “todas as regiões dilaceradas pela guerra” e disse que o “barulho das armas” abafa as tentativas de diálogo.

As declarações foram dadas no Angelus celebrado pelo pontífice nesta terça-feira (15), data em que a Igreja Católica festeja o dogma da Assunção de Maria.

“Hoje confiamos a Maria que subiu ao céu a súplica pela paz na Ucrânia e em todas as regiões dilaceradas pela guerra, que, infelizmente, ainda são muitas”, afirmou o Papa para os fiéis reunidos na Praça São Pedro, Vaticano.

“O barulho das armas abafa as tentativas de diálogo, o direito da força prevalece sobre a força do direito. Mas não nos deixemos desencorajar, continuemos a esperar e a rezar para que Deus nos escute”, acrescentou.

Francisco já tentou se envolver pessoalmente em mediações entre Rússia e Ucrânia, mas encontrou resistência nos dois países. Recentemente, designou um enviado especial, o cardeal italiano Matteo Zuppi, para tentar encontrar brechas para o diálogo em Moscou e Kiev. (ANSA).

