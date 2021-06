Barty, Venus e Zverev vencem na estreia em dia de chuva em Wimbledon

Em mais um dia chuvoso em Wimbledon, os principais destaques do dia não decepcionaram nesta terça-feira. A australiana Ashleigh Barty, número 1 do mundo, e a veterana americana Venus Williams venceram em suas estreias, assim como o alemão Alexander Zverev, na chave masculina.

Barty estreou sob o teto fechado da quadra central, já debaixo de chuva. Exibindo ótimo tênis, com seu estilo que costuma combinar bem com a grama, a líder do ranking venceu a espanhola Carla Suárez Navarro por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/7 (1/7) e 6/1, em 1h44min.

A tenista da Espanha disputa seu segundo torneio após voltar ao circuito. Ela perdeu parte da temporada 2020 e da atual por causa de tratamento contra um câncer. Totalmente recuperada, Suárez Navarro fez boa exibição nesta terça, mas não o suficiente para conter os 13 aces e as 38 bolas vencedoras da favorita. Na segunda rodada, a número 1 do mundo vai enfrentar a vencedora do duelo entre a russa Anna Blinkova e a húngara Timea Babos.

Antes de a chuva começar a atrapalhar a rodada do dia, Venus conquistou sua 90ª vitória na grama londrina. Dona de cinco títulos em Wimbledon, a tenista de 41 anos superou a romena Mihaela Buzarnescu por 7/5, 4/6 e 6/3. Na sequência, a convidada da organização vai enfrentar a tunisiana Ons Jabeur (21ª cabeça de chave), que avançou nesta terça ao superar a sueca Rebecca Peterson por 6/2 e 6/1.

Entre as demais cabeças de chave que já entraram em quadra nesta terça, venceram a checa Karolina Pliskova (8ª), a grega Maria Sakkari (15ª) e a belga Elise Mertens (13ª). Já a americana Alison Riske (28ª) caiu na estreia.

No masculino, Alexander Zverev superou em três sets o holandês Tallon Griekspoor por 6/3, 6/4 e 6/1. O próximo adversário do quarto cabeça de chave sairá do confronto entre o eslovaco Norbert Gombos e o americano Tennys Sandgren.

Também venceram o local Daniel Evans (22ª), ao bater o experiente espanhol Feliciano López por 7/6 (7/4), 6/2 e 7/5, e o americano Sebastian Korda, responsável por eliminar o australiano Alex de Minaur (15º), por 6/3, 6/4, 6/7 (5/7) e 7/6 (7/5).

Veja também