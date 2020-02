Barty supera Muguruza e encara Kvitova na semifinal em Doha

Foram definidos nesta quinta-feira os jogos semifinais do Torneio de Doha, no Catar. A australiana Ash Barty, atual número 1 do mundo, derrotou a espanhola Garbiñe Muguruza, 16ª colocada, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/7 (4/7) e 6/2.

O ponto decisivo obtido por Barty foi oriundo de um forehand mal executado por Muguruza. Com o resultado, a jogadora da Austrália vai ter pela frente a checa Petra Kvitova (11ª do ranking), que passou pela tunisiana Ons Jabuer (44 do mundo) em um duplo 7/6 (7/2 e 7/4).

Duas vezes campeã em Wimbledon (2011 e 2014) e dona do título em Doha em 2018, a canhota Kvitova precisou batalhar muito no segundo set, quando teve de superar dois set points.

A veterana Svetlana Kuznetsova, de 34 anos, 46ª do ranking, surpreendeu ao eliminar a suíça Belinda Bencic, nona do mundo, com um duplo 6/4. Campeã do torneio em 2004 e 2007, a russa busca o terceiro troféu.

Sua adversária por uma vaga na final será a bielo-russa Aryna Sabalenka (13ª), que virou diante da chinesa Zheng Saisai (37ª), com parciais de 3/6, 7/6 (7/2) e 6-3.