Barry Callebaut: receita sobe a US$ 8,13 bilhões nos 9 primeiros meses do ano fiscal (+16,3%)

12/07/2024 - 15:20

A fabricante suíça de chocolates Barry Callebaut, informou que sua receita somou 7,34 bilhões de francos suíços (aproximadamente US$ 8,13 bilhões) nos nove primeiros meses do ano fiscal 2023/24, período encerrado em 31 de maio. O resultado é 16,3% maior do que os 6,292 bilhões de francos suíços reportados em igual período do ano fiscal anterior. O avanço foi impulsionado pelo aumento significativo dos preços do cacau, uma vez que a empresa gerencia a maior parte de seus negócios por meio do modelo de precificação de custo acrescido.

Já o volume de vendas teve ligeiro aumento de 0,4% no período, para 1,710 milhão de toneladas. Na região compreendida entre Europa Ocidental, o volume das vendas subiu 2,1%, para 551.272 toneladas, enquanto na Europa Central e Oriental houve recuo de 0,2%, para 227.751 toneladas. Na América do Norte, as vendas cederam 1,4% na comparação entre os anos fiscais, para 412.209 toneladas. Já na América Latina houve aumento de 6,2%, para 44.271 toneladas, impulsionado pela linha gourmet no Brasil, disse a empresa. Na região Ásia-Pacífico, as vendas totalizaram 135.066 toneladas, alta de 2,7%.

“Em um ambiente sem precedentes para o cacau, estamos satisfeitos por conseguir um ligeiro aumento no volume nos primeiros nove meses. Nosso foco em preços e nosso modelo resiliente de custo adicional também nos permitiu entregar um forte crescimento de receita”, disse o diretor financeiro da companhia, Peter Vanneste. “Olhando para o futuro, o mercado enfrenta novos desafios, particularmente devido à turbulência na oferta e aos aumentos dos preços relacionados com o cacau”, acrescentou.

Na orientação, a empresa disse que espera um ambiente altamente volátil, com turbulência na oferta e aumentos de preços relacionados ao cacau potencialmente “exacerbando” os desafios do mercado. “A Barry Callebaut está navegando cautelosamente por este ambiente incerto e reitera a orientação para o ano fiscal de 2023/24 de crescimento plano no volume e no Ebit de forma recorrente em moeda constante”, afirmou.