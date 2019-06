Barroso: Estado econômico e administrativo tem que diminuir, não o social

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso disse nesta sexta-feira, 7, que o Estado econômico e administrativo precisa diminuir, não o social. Para ele, o ritmo de gasto atual, com despesas maiores que as receitas, é insustentável.

Por outro lado, disse, as políticas sociais precisam perdurar, mas serem revistas de forma a evitar que sejam regressivas e acabem recaindo sobre os mais pobres.

Barroso defendeu a reforma da Previdência e uma simplificação tributária. Segundo ele, o atual sistema previdenciário brasileiro é injusto e o peso do déficit acaba recaindo sobre os mais pobres, à medida que a maior parte da arrecadação do governo vem de impostos sobre o consumo.