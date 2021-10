Barroso envia à PGR pedido de apuração sobre mentiras de Bolsonaro em live

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso enviou nesta segunda-feira (25) à PGR (Procuradoria-Geral da República) um pedido de investigação sobre a live em que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) associou vacinas da Covid-19 a um risco de contrair Aids.

Barroso foi indicado como relator de uma ação apresentada por parlamentares de PT, PSOL e PDT após as fake news ditas por Bolsonaro na última quinta-feira (21).

O presidente ainda não é investigado formalmente. Agora, cabe à PGR avaliar se há elementos para pedir uma abertura de inquérito para apurar o caso.

Facebook e YouTube retiraram a live de Bolsonaro do ar, e a plataforma de vídeos do Google ainda aplicou uma punição de uma semana no canal do presidente, na qual ele fica proibido de publicar qualquer vídeo pelos próximos sete dias.

Já o relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), diz que vai propor o banimento de Bolsonaro das redes sociais no relatório final da comissão, que será votado nesta terça-feira (26).

