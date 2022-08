Barroso diz que é diariamente questionado sobre possível golpe no Brasil: “Coisa estranha”

Da Redação 10/08/2022 - 3:26 Compartilhe

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta terça-feira (9) que diariamente recebe perguntas sobre um possível golpe no Brasil após as eleições. As informações são do site UOL.

Em discurso feito no Tribunal Superior Eleitoral, onde foi presidente entre maio de 2020 e fevereiro deste ano, Barroso comentou sobre uma possível tentativa de golpe no país, semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos no ano passado, quando apoiadores do ex-presidente Donald Trump invadiram prédios públicos protestando contra os resultados das urnas.

“Não passa um dia sem que alguém me pergunte se vai ter golpe. Ou seja, alguma coisa esquisita está acontecendo aqui”, afirmou Barroso.

“Golpes, violência, desrespeito ao resultado eleitoral são preocupações que têm sido repetidamente veiculadas. É como se o espectro de República das Bananas tivesse voltado a nos assombrar, como se estivéssemos voltados 60 anos na história”, seguiu.

Apesar disso, Barroso voltou a dizer que STF e TSE seguem instituições sólidas e que vão garantir a posse de quem for eleito nas eleições de outubro deste ano.