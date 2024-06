Barroso a Cármen: STF estará ao lado do TSE para o que se fizer necessário

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/06/2024 - 19:52 Para compartilhar:

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, parabenizou a ministra Cármen Lúcia pela posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que será realizada daqui a pouco. “Tenho a certeza de que (Cármen) cumprirá essa missão com muita firmeza e competência. Desejo-lhe sorte, e o STF estará ao lado do TSE para o que se fizer necessário”, afirmou o ministro em publicação no Instagram.

Barroso ainda parabenizou o ministro Alexandre de Moraes, que esteve à frente do TSE desde agosto de 2022, “pelo trabalho corajoso que desempenhou na realização das Eleições de 2022 e por sua gestão de excelência pelo bem do Brasil”.

Cerca de 350 pessoas são esperadas na cerimônia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, devem integrar a mesa de honra.