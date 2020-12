Barros: Guedes, segue como ‘Posto Ipiranga operante, em total capacidade’

O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), disse nesta segunda-feira, 7, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, segue como “Posto Ipiranga operante, em total capacidade de produzir soluções”.

“O ministro Paulo Guedes é o esteio da área econômica do governo”, disse Barros em evento promovido pela XP Investimentos.

O líder buscou tratar como normais quaisquer eventuais conflitos do governo em torno de despesas. “Sabe como é governo, tem freio e acelerador. Todos os ministérios de ponta querem gastar, e o Ministério da Economia precisa regular”, afirmou.

O deputado disse ainda que, com o fim do auxílio emergencial e as restrições orçamentárias, o governo precisa “criteriosamente escolher a quem ajudar”.

Ele afirmou que o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, já “aprovou” uma medida de microcrédito para oferecer aos mais vulneráveis que não está sujeita às restrições orçamentárias.

Como antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a pasta tem negociado um programa de microcrédito com um fundo garantidor bancado pelo governo para que os mais vulneráveis conquistem autonomia financeira na saída da pandemia.

“O ministro (Onyx) está bolando outras soluções e pensando com criatividade como ajudar sem ser com socorro a fundo perdido”, afirmou Barros.

