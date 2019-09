Barroca testa três opções para a vaga de Diego Souza no Botafogo

O técnico Eduardo Barroca testou, nesta quinta-feira, mais uma opção para a vaga de Diego Souza, que, por questões contratuais, não poderá enfrentar o São Paulo, sábado, às 11 horas, no Engenhão, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Depois de passar a semana com Victor Rangel entre os titulares, com destaque no treino de finalizações, o treinador botafoguense experimentou primeiro Vinícius Tanque para ficar ao lado de Marcinho e Luiz Fernando. Depois testou Pachu.

Contratado do CRB, Victor Rangel ainda não fez gol pelo Botafogo, enquanto Vinícius Tanque e Pachu foram formados nas categorias de base do time carioca.

O Botafogo soma 27 pontos e briga para se aproximar de uma vaga na Copa Libertadores. Com 32 pontos, o São Paulo é exatamente o sexto colocado. No primeiro turno, no Morumbi, o tricolor paulista venceu o jogo por 2 a 0, com um gol de Everton e outro de Hudson. Um em cada tempo.

Na intenção de bater o recorde de público no Campeonato Brasileiro, a CBF passou a selecionar dois jogos por rodada para sortear um carro no intervalo de cada um deles. Botafogo x São Paulo é um dos jogos da 20ª rodada.

MAIS UM GAROTO – Promessa das categorias de base, o volante Caio Alexandre, de 20 anos, foi promovido em definitivo ao elenco profissional. Em 2019, o jogador atuou em 24 jogos e fez um gol pela equipe sub-20. Barroca, quando estava no Corinthians, no fim de 2018, chegou a indicar sua contratação.