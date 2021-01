Barroca diz que planeja temporada 2021 do Botafogo ‘há um tempo’: ‘Buscar jogadores que interessem’ Após derrota para o Fluminense, treinador afirma que já começou a viabilizar futuro do Alvinegro e que terá primeiro contato com Eduardo Freeland, diretor de futebol, na terça

A rotina do Botafogo terá uma novidade a partir da próxima semana. Eduardo Freeland, novo diretor de futebol, começará os serviços de forma oficial no Estádio Nilton Santos na reapresentação do elenco. Neste domingo, Eduardo Barroca, treinador do Alvinegro, afirmou, após a derrota para o Fluminense, pelo Brasileirão, que a reformulação é relativa.

– O Freeland começa a trabalhar na terça, aí que teremos o contato profissional para definir qualquer relacionada ao futuro. Eu entendo que reformulação instantânea é a possibilidade de tirar e colocar alguém. Nesse momento a gente não tem a possibilidade de colocar alguém, já que a competição (regulamento) não permite – afirmou.

Em um último lugar no Campeonato Brasileiro e a 12 pontos de deixar a zona de rebaixamento, Eduardo Barroca afirmou que já começou a planejar a próxima temporada no sentido de jogadores – seja os que podem chegar e os que sairão -, provavelmente já pensando em uma eventual Série B.

– Eu entendo como reformulação a possibilidade de já definir o planejamento futuro, buscar jogadores que nos interessem para a próxima temporada e ter evidente o que vamos fazer com os jogadores que temos dentro do nosso elenco. Isso a gente já vem fazendo há um tempo, com a chegada do Freeland vamos fazer de forma mais efetiva – completou.

O Botafogo volta aos gramados no dia 2 de fevereiro, uma terça-feira, para enfrentar o Palmeiras, às 16h, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

