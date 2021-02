Barril de petróleo Brent supera 60 dólares por esperanças de recuperação econômica

O preço do petróleo tipo Brent subiu nesta segunda-feira e a cotação superou 60 dólares por barril pela primeira vez em mais de um ano, estimulado pelo otimismo dos investidores sobre a demanda, à medida que a economia mundial se recupera da pandemia de coronavírus.

O preço do barril subiu 1,26%, a 60,19 dólares – maior cotação desde janeiro do ano passado – , em um contexto de mercados em alta, otimistas com as campanhas de vacinação, a desaceleração dos contágios e a esperança de que o grande plano de estímulo de Joe Biden seja aprovado pelo Congresso americano.

O petróleo está em alta nas últimas semanas, enquanto Biden promove seu plano de resgate de 1,9 trilhão de dólares, que inclui o aumento do salário mínimo.

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse que se o plano for aprovado em sua totalidade, o país poderia “voltar ao pleno emprego no próximo ano”.

O otimismo também se explica pelos dados sobre as infecções e o avanço da vacinação.

