Barreto chega ao Rio de Janeiro, inicia exames e se aproxima de acerto com o Botafogo Meio-campista, que atuou pela Ponte Preta na última temporada, desembarcou na Cidade Maravilhosa na manhã desta segunda-feira; assinatura com o clube é iminente

O Botafogo se aproxima de mais uma contratação. Sondado durante a última semana, o volante Barreto, que pertence ao Criciúma, chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira para iniciar os exames e, assim, começar a parte burocrática para assinar com o Alvinegro. Ele chegará por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra.

Barreto desembarcou na Cidade Maravilhosa e já está conhecendo as instalações do Estádio Nilton Santos. Os representantes do jogador devem chegar mais tarde e o contrato será assinado e oficializado, no máximo, até esta terça-feira.

O acordo, portanto, está praticamente selado. O Botafogo buscava mais um volante para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro – Luís Oyama também está perto de um acerto. Vale lembrar que Luiz Otávio, atleta da posição, está de saída. A informação foi dada primeiramente pelo “Jornal O Dia” e confirmada pelo LANCE!.

Barreto pertence ao Criciúma, mas atuou pela Ponte Preta na última temporada, também por empréstimo. Nos últimos anos, o meio-campista também acumulou passagens por Red Bull Bragantino e Chapecoense.

O jogador de 25 anos atuou pela Macaca no Campeonato Paulista e, portanto, já possui condições de jogo. Ele estará à disposição do treinador Marcelo Chamusca para os treinamentos durante a semana.

