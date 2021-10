Barreto aprova empate do Botafogo: ‘Vamos ter outras rodadas para buscar a ponta’

Lamentações de um lado, alegria do outro. Embora não abertamente, os jogadores do Botafogo ficaram satisfeito com o empate com o Cruzeiro, nesta terça-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Não deu para atingir a liderança, mas o ponto conquistado for de casa será importante para ajudar o time buscar o acesso.

“De forma geral o empate foi bom. Vamos ter mais rodadas para buscar a liderança”, explicou o volante Barreto, que não escondeu a meta do grupo de roubar a ponta do Coritiba. No momento os dois times estão separados por apenas dois pontos (52 a 54).

O Cruzeiro foi bem superior no primeiro tempo, quando o Botafogo não finalizou nenhuma vez no goleiro Fábio. O time carioca voltou com nova postura no segundo tempo, equilibrou as ações, mas depois teve que suportar a pressão final mineira.

“Foi um jogo bastante disputado. Lá e cá. São dois times fortes. Nosso intuito era virar líder, mas o campeonato é bem equilibrado, por isso, acho que o empate foi bom”, completou Barreto.

Vice-líder, o Botafogo está na contagem regressiva para voltar à elite. A comissão técnica, porém, tenta manter os jogadores motivados em buscar o título para evitar que fiquem fazendo contas de quantos pontos são necessários para subir à Série A.

Nos próximos oito jogos, o Botafogo espera somar pelo menos 12 pontos, metade dos 24 que estarão em disputa. Com 64, a direção acredita ser possível carimbar o acesso, mas seriam necessários em torno de 70 pontos para ser campeão.

O próximo jogo do time carioca será disputado no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, no próximo dia 20 (quarta-feira), diante do Brusque. Há tempo, portanto, para o time se recuperar bem fisicamente nos próximos oito dias. Fora de campo, é secar os concorrentes diretos.

